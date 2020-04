Force Covid-19 / Saint-Louis : Plus de 61.000 ménages de la région vont bénéficier de l'aide alimentaire.

Pour faire face à l'impact de la maladie du Coronavirus, le gouvernement sénégalais a dégagé une enveloppe de 1.000 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds de riposte contre la pandémie du Coronavirus afin de venir en aide aux différents secteurs impactés par la crise sanitaire mondiale.



Sur ces fonds de riposte dégagés par le gouvernement, un montant de 60 milliards de francs est destiné à l'achat de denrées alimentaires pour venir en appui aux familles les plus démunies, notamment sur toute l'étendue du territoire national.



Pour cette aide alimentaire destinée aux

différentes collectivités territoriales, la région de Saint-Louis va se tailler une part importante.

Les trois départements que compte la région (Saint-Louis, Dagana et Podor), seront bien dotés avec 61.597 ménages.



Pour le département de Dagana qui couvre 11 communes, environ 18.278 ménages seront touchés par l'aide du gouvernement.



Le département de Podor qui regroupe 22 communes recevra la part la plus importante de l’aide de la région de Saint-Louis, avec 24.566 ménages qui seront appuyés.



Et enfin, dans le département de Saint-Louis qui regroupe 5 communes (Mpal, Gandon, Ndiébène Gandiol, Fass et Saint-Louis), 18 753 ménages bénéficieront de l'aide alimentaire...