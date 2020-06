Force Covid-19/Rufisque : La Rufsac fait encore un don de 15 millions de F Cfa au CDGE.

Après trois mois de lutte âpre contre la maladie à coronavirus, les comités départementaux de lutte contre les épidémies s’essoufflent. « Les demandes sont nombreuses et les dons se font de plus en rares. C’est pourquoi le geste d’Yves Crémier, DG de Rufsac, revêt toute son importance. La maladie persiste et les urgences demeurent, alors avec cette aide, nous pourrons souffler un peu », a déclaré Serigne Ababacar Kane, le préfet du département de Rufisque. Un avis qui est partagé par Souleymane Ndoye, le président du Conseil départemental, par ailleurs trésorier dudit comité.

Ce don est la deuxième phase de l’aide dégagée par cette entreprise basée à Rufisque. Selon son directeur général Yves Crémier, « au préalable nous avions dégagé une somme de 15 millions de Francs Cfa et cette fois-ci encore on remet sur la table 15 millions pour appuyer ce comité qui abat un travail remarquable sur le terrain », dira-t-il lors de la remise de cette enveloppe qui s’est tenue ce 4 juin 2020 à Rufisque...