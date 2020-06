Force Covid-19 : Le PNUD et le Ministère du Commerce et des PME perfusent les MPME.

Le Ministère du Commerce et des PME a procédé à la signature du projet d’appui aux secteurs productifs des populations vulnérables avec le PNUD. Ce projet, dans la continuité du Plan, « vient soutenir particulièrement les Micros Petites et Moyennes Entreprises, les coopératives ainsi que les entreprises sociales et familiales afin de ne pas aggraver le niveau de pauvreté des populations déjà défavorisées », a déclaré Aminata Assome Diatta, la MCPME.



Bargny, Sandiara, Ndiaffate, Mont-Rolland, Ndiob étaient les communes pilotes pour apprécier les PME évoluant le plus souvent dans le secteur informel. « Il va être traduit par la mise en place d’une plateforme multi acteurs dédiée à la Covid-19. Plus de 200 MPME sont concernées », a –t-elle annoncé lors de son allocution devant les maires concernés et la Représentante Résidente du PNUD au Sénégal. Selon Mme Aminata Diabaté , « Cet appui est multi sectoriel. Nous avons déjà appuyé le Sénégal dans le cadre du PSE et nous n’avons pas attendu la Covid-19 pour appuyer le développement territorial, parce que nous sommes convaincus que le développement se fait d’abord au niveau des communes pour s’assurer un développement global. On veut être plus résiliant avec les PME qui englobent les jeunes et les femmes qui sont plus vulnérables. Nous avons ciblé 22 communes qui vont bénéficier de ce projet …. », dira la Représentante Résident du PNUD au Sénégal. La cérémonie s’est tenue ce 11 Juin à Diamniadio...