Force Covid-19 / La fédération des couturiers et créateurs participe à l'effort de guerre.

À l’instar de toutes les forces vives de la Nation, la Fédération nationale des couturiers et créateurs associés du Sénégal (CCAS) a décidé d'apporter son concours à l'effort de guerre contre le Covid-19.

C'est sa présidente Sadiya Guèye, accompagnée d'une forte délégation, qui a rendu visite aux daras et internats de la commune d'arrondissement de Grand-Yoff, avant de les doter en savon, eau de javel, lave-mains, produits antiseptiques et autres masques de protection ...