Force COVID-19 : Le MEFPA appuie le secteur artisanal à hauteur de 2 milliards.

En raison de la forte vulnérabilité des entreprises artisanales à la COVID-19, le Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat (MEFPA), en collaboration avec la Banque mondiale, a pris la décision de venir en aide aux artisans (maîtres artisans et apprentis) à travers le Projet d'Employabilité des Jeunes par l’Apprentissage non formelle (PEJA). Le montant global de l’appui, estimé à près de 2 milliards de FCFA, permet de venir en aide aux ateliers artisanaux, notamment ceux inscrits dans la base de données du PEJA à travers 2 modalités d’appui : le cash transfert et les kits sanitaires.



Ainsi, pour appuyer les maîtres artisans à renforcer leurs moyens de protection et leur résilience face à la COVID-19, le Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, a déclaré que « 7.000 kits sanitaires composés de masques, gants, gel hydro alcoolisé, savon seront distribués aux 7 000 ateliers répertoriés dans la base de données du projet dans les quatorze régions du pays ».



En outre, pour permettre à ces mêmes Maîtres Artisans de faire face aux contexte difficile de la COVID-19, chaque Maître Artisan recevra un cash transfert de 150 000 FCFA, représentant une enveloppe globale de 1 050 000 000 FCFA.



L'approche retenue par le MEFPA est de confectionner 1 million de masques, dont plus de 450 000 masques ont été produits par les artisans locaux répartis à raison de 30.000 masques par région.



Avant de terminer, Dame Diop s'est réjoui de l'ingéniosité des artisans sénégalais. Pour rappel, cette cérémonie a eu lieu ce jeudi 04 juin 2020 à Diamniadio, à la sphère ministérielle accueillant le Ministère de l’emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat.