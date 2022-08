Force Barkhane au Mali : Il n'y a plus de soldats Français sur le sol Malien.

Le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol Malien aurait franchi la frontière entre le Mali et Niger, ce 15 Août 2022. Ainsi donc, il n'existerait plus de soldat français sur le territoire Malien après 09 années d'opérations. En effet, la base militaire de Gao, dernière du dispositif, a été rétrocédée aux FAMas. La force Barkhane au Mali, conformément à la décision d'Emmanuel Macron, prise le 17 Février 2022, va être réarticulée hors du Mali. Cependant, informe le ministère français des armées, "les armées françaises continuent le contre terrorisme au Sahel, en coordination avec nos partenaires africains et internationaux", lit-on sur le communiqué...