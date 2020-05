« Forbes » retire son titre de milliardaire à Kylie Jenner, soupçonnée d’avoir menti sur sa fortune.

Sacrée l’an dernier, Kylie Jenner est déjà détrônée. Forbes soupçonne la benjamine du clan Kardashian-Jenner d’avoir menti sur sa fortune. Dès juillet 2018, le magazine américain spécialisé dans l’évaluation de la fortune des célébrités avait mis en « une » la jeune femme, qui n’avait alors que 21 ans, affirmant qu’elle était en route pour devenir la plus jeune milliardaire de l’histoire, en excluant les héritiers. En mars 2019, il confirmait sa propre prédiction et intronisait la petite princesse des cosmétiques dans le club des fortunes à dix chiffres et plus.



L’affirmation a semblé validée par l’annonce de l’acquisition, en novembre 2019, de 51 % des parts de la société de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars (540,3 millions d’euros) par le géant des cosmétiques Coty.



Sortie de terre fin 2015, la marque Kylie Cosmetics était considérée comme un phénomène, capable de générer, selon la société, quelque 420 millions de dollars (378,2 millions d’euros) de chiffre d’affaires en seulement dix-huit mois. Vendus presque exclusivement sur Internet, les produits cosmétiques de la marque étaient soutenus par la popularité de Kylie Jenner sur les réseaux sociaux, avec notamment 178 millions d’abonnés sur Instagram aujourd’hui.



Des faits contestés par la principale intéressée



Mais sur la base d’informations financières publiées par Coty depuis sa prise de participation, Forbes a revu ses estimations et considère notamment que le chiffre d’affaires réalisé en 2018 correspondait au tiers environ du montant donné par Kylie Jenner.



Le magazine accuse également la jeune femme et sa mère, Kris, grande ordonnatrice de la famille Kardashian-Jenner, d’avoir produit des déclarations fiscales falsifiées pour donner à la société une image plus séduisante que la réalité. Selon Forbes, Kris et Kylie auraient mené une campagne de plusieurs mois pour obtenir que le magazine la mette en « une », quitte à gonfler les revenus de sa société.



Vendredi, Kylie Jenner a dénoncé, sur son compte Twitter, les « déclarations inexactes » et « affirmations sans preuve » formulées, selon elle, par le magazine. Elle a également contesté avoir fait campagne pour apparaître en « une » de Forbes, qui estime néanmoins encore sa fortune à un peu moins de 900 millions de dollars (810,4 millions d’euros).