Football local : La ligue pro démarre la saison en misant sur le marketing et la mobilisation.

Dans le cadre de la valorisation du football local, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a décidé d’emprunter le chemin du professionnalisme. L’instance souhaite retrouver sa visibilité avec la reconquête du match d’ouverture qui opposera l’AS Pikine et le Guédiawaye FC.



La saison 2021-2022 s’annonce croustillante. Comme l’alléchant derby de la banlieue devant opposer l’AS Pikine au Guédiawaye FC pour démarrer la saison, ce samedi 20 novembre 2021 sur la pelouse du stade Alassane Djigo de Pikine.



Cette saison, la ligue pro entend mettre les petits plats dans les grands et s’armer de professionnalisme. La structure désormais dirigée par Djibril Wade, mise sur la mobilisation et l’organisation afin d'atteindre ses objectifs. La direction générale compte à travers ses différentes démarches et stratégies, hisser le football local au plus haut niveau.



« Nous sommes plus focalisés sur le championnat étranger que celui local…il faut que nous essayons de renverser la tendance, en revalorisant ce dernier », explique Pape Mame Mor Lo, vice-président de LSFP. Une organisation parfaite est une alternative qui se présente aux dirigeants du football local pour valoriser la ligue pro.



Les entraîneurs des équipes se disent prêts pour s’affronter le samedi prochain et promettent un spectacle aux amateurs du football. Pour finir, ils promettent discipline et fair-play dans le jeu.