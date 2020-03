Football local / Augustin Senghor prend les devants face au Coronavirus : « Les deux solutions qui peuvent prévaloir, c’est soit une suspension complète des compétitions, soit jouer à huis clos »

Après 12 journées disputées dans le championnat sénégalais, Les Ligues 1 et 2 sont à une manche de la trêve. Le Covid-19 qui a fait son apparition à Dakar, hante les esprits. Dès lors, faut-il aller vers une suspension provisoire du championnat local pour préserver les joueurs et autres acteurs du football local sénégalais ? Le président de la FSF a préféré prendre les devants…







En effet, Me Augustin Senghor, interpellé par le desk sport de Dakaractu, a répondu de façon nuancée. « Nous sommes attentifs aux instructions des autorités et à l’évolution aussi de la maladie. Et, en fonction de ça, des décisions seront prises » a-t-il lâché dans un premier temps.



Avant de renchérir avec des termes on ne peut plus clairs : « dans ces cas-là, les deux solutions qui peuvent prévaloir c’est, soit la suspension complète des compétitions, soit jouer les matches à huis clos si on ne veut pas accuser du retard » rappel Me Augustin au micro de dakaractu.







Une suspension qui aurait de lourdes conséquences sur le championnat qui a connu des débuts difficiles avec un démarrage tardif en décembre 2019.





Cependant, il ne servirait à rien de se lancer dans des conclusions hâtives estime-t-il. « Nous restons à l’écoute des autorités… Le nombre de cas qu’il y a aujourd’hui ne nous permet pas de nous hâter à prendre des décisions sans mesurer la portée. Nous gérons cela avec beaucoup de sérénité…», conclura le président du club des insulaires de Gorée.