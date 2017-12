Football : le clasico programmé à 13h pour conquérir l’Asie

La Liga se frotte les mains : 650 millions de téléspectateurs sont attendus pour le match de ce samedi. Quel meilleur cadeau en cette fin d'année. L’enjeu est de taille: le championnat anglais rapporte chaque année en droit télé 3,3 milliards d'euros, contre seulement 1,6 milliard, pour la Liga espagnole.



Le salut pourrait venir du marché asiatique. La saison précédente, la zone Asie-Océanie n'a rapporté que 122 millions d'euros au championnat d'Espagne, contre 911 millions en Espagne, et 212 en Amérique. Les pays émergents, Chine en tête, gagnent en pouvoir d'achat. Les marques des deux clubs espagnols, Real Madrid et FC Barcelone, espèrent beaucoup de ce nouveau public.



Mais, il a fallu choisir un horaire plus adapté. C'est désormais chose faite. A 13h au stade Santiago-Bernabeu à Madrid, il sera 20h à Shanghai, 19h à Jakarta et à peine 17h30 à New Delhi.



Chaque année, le championnat d'Espagne génère 10 à 15 milliards d'euros, soit 1 à 1,5 % du PIB espagnol.