Football féminin / Match de préparation CAN 2020 : Les « Lionnes » s’imposent (3-2) devant les Gambiennes

L’équipe nationale féminine de football est en pleine preparation. Et c’est au centre d’excellence Jules François Bocandé (Toubab Dialaw) que les joueuses se préparent. Avec une double confrontation en amical organisée contre la sélection Gambienne. Les « Lionnes » ont joué hier, contre la Gambie, à Toubab Dialaw. Une première manche remportée (3-2), avant le match retour prévu le 21 décembre prochain.



Les « Lionnes » qui courent derrière une participation à la CAN depuis 2012, devront en découdre contre le Liberia en avril prochain. Pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2019.