Football et Covid-19 : Le championnat Allemand a repris ce samedi, à huis clos

En Allemagne où c'est une première en Europe, le football est enfin de retour ! Après un peu plus de deux mois d'arrêt forcé à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, la Bundesliga reprend ses droits ce samedi avec un choc attendu, à savoir le derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 de Salif Sané finalement battu 4-0...



Pour une reprise dans les meilleures conditions, la compétition va forcément engendrer des nouvelles règles qui devront s'appliquer dans des circonstances particulières à savoir sans supporters (Match à huis clos respect des gestes barrière) et avec un protocole sanitaire très strict à respecter.





Cette reprise du foot en Allemagne fait les gros titres un peu partout en Europe, car cela va donner le ton pour la plupart des pays européens. Alors que l'Angleterre n'a pas encore décidé de sa date de reprise, et que la France a préférée mettre fin à ses championnats. La Bundesliga sera scrutée de près afin de donner le tempo pour la suite.



Le retour de la Bundesliga réveille l'enthousiasme des supporters du monde entier après deux mois sans football d'élite, les grandes stars du championnat allemand seront au centre de l'attention...