Football : Voici le programme des Lionceaux pour la 12ᵉ édition des Jeux africains

L’équipe va continuer d’honorer son statut de championne en titre avec les U23. Même si le Sénégal sera, cette fois-ci, représenté par la sélection des moins de 20 ans, quart de finaliste de la dernière Coupe du monde U-20. Et les Lionceaux auront des objectifs importants dans le Groupe B avec le Mali, le Burundi et le Ghana. Le Maroc, pays hôte, est logé dans le groupe A avec l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Burkina Faso. Le point leur calendrier.



17 août 2019 au stade municipal de Temara (17h30) : Sénégal vs Mali



21 août 2019 au stade municipal de Temara (17h30) : Ghana vs Sénégal



24 août 2019 au stade municipal de Temara (17h30) : Sénégal vs Burundi