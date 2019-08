Football : The Best of El-Hadji Diouf

· Le meilleur souvenir de joueur ?« La Coupe du Monde 2002, et précisément la victoire contre la France ».







· Le meilleur joueur avec lequel vous avez évolué ?« Jay-Jay Okocha, à Bolton. Il était capable de tout avec un ballon ! ».







· Le meilleur joueur que vous ayez affronté ?«Moi-même. J’étais mon meilleur et pire ennemi ! ».







· Le meilleur gardien que vous ayez croisé ?«Tony Silva, capable d’être décisif dans les grands rendez-vous ».







· Le meilleur entraîneur que vous ayez eu ?«Bruno Metsu et Sam Allardyce. Tout se base sur le management, et en la matière, c’étaient eux les meilleurs ».







· Le club qui vous laisse le meilleur souvenir ?«Lens, le Liverpool français. Les supporters y sont exceptionnels ».







· Le but qui vous a laissé la meilleure saveur ?« C’est le but le plus important de ma carrière. Celui contre le Maroc qui qualifie le Sénégal pour la Coupe du Monde. C’est un centre de Ferdinand Coly, et reprise en demi-volée d’El Hadji Diouf ! ».







· Le meilleur joueur Africain de tous les temps ?« George Weah, ce qu’il a fait est immense… ».







· Le meilleur joueur sénégalais de tous les temps ?« C’est moi, bien sûr ! je suis le seul Sénégalais qui a remporté le Ballon d’Or Africain à deux reprises et je les ai gagnés sans forcer ! ».







· Le meilleur joueur de tous les temps ?« Leo Messi, meilleur que Pelé, meilleur que Maradona… et même meilleur que moi ! (rires). Ce qu’il fait est au-delà de l’extraordinaire. C’est un extra-terrestre ».