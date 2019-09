Football : Sadio Mané accusé de plagiat par les supporters de Liverpool

En effet, à chaque but inscrit, le sénégalais balance ses bras dans le sens de l’aiguille d’une montre. Depuis qu’il a commencé, les fans l’accusent d’avoir plagié Roberto Firmino. Interrogé sur cette question par le site officiel de Liverpool, Sadio Mané ironise.



« Bobby (Roberto Firmino) a célébré de cette manière il y a deux ou trois ans et je pense qu’il a eu pas mal de célébrations depuis. Aujourd’hui, c’est ma célébration et je vais continuer à le faire tout au long de l’année. Je sais que Bobby va bientôt me recopier, et il verra ! », a-t-il déclaré.