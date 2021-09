Football : Sadio Mané a marqué son 100ème but avec Liverpool...

100 buts inscrits en 224 matches toutes compétitions confondues avec Liverpool, c'est la performance que vient de réaliser l'attaquant international sénégalais, Sadio Mané.



Aligné contre Norwich lors de la 5ème journée de Premier League, le buteur des Reds s'est positionné au second poteau avant de reprendre une balle qui traînait dans cette zone suite à un corner et une tête décroisée. Son 3e but de la saison après cinq journées disputées.



Un but qui le hisse dans le classement des buteurs centenaires avec Liverpool. Le Sénégalais en est désormais à 77 buts avec son actuel club, en Premier League où il totalise 98 unités, compte tenu de ses buts avec Southampton (21 buts.)



Sauf un terrible événement qui viendrait chambouler sa saison, le ballon d'or Africain 2019 devrait très rapidement atteindre la mythique barre des 100 réalisations dans le championnat anglais...