Football / Racisme : La déclaration choc de Raheem Sterling (Man City) qui secoue l'Angleterre

Le monde du sport continue de se mobiliser afin de lutter contre le racisme au sein de la société. Dernier exemple en date, avec la sortie de l'international Anglais, Raheem Sterling sur la question du racisme qui fait l'actualité notamment aux USA avec l'affaire Georges Floyd.



L'attaquant de Manchester City, qui a accordé un long entretien à l'émission BBC Newsnight, s'est demandé pourquoi des ex-internationaux du pays (Angleterre) qui souhaitent devenir entraîneurs subissent une différence de traitement suivant leur couleur de peau ?



Et, Sterling de donner l'exemple de Steven Gerrard et Frank Lampard, aujourd'hui respectivement à la tête des Glasgow Rangers et de Chelsea. Alors que Sol Campbell et Ashley Cole tous deux anciens internationaix Anglais aux carrières respectables, peinent à voir leur carrière décoller au poste de manager. «Cela doit changer», a-t-il déclaré.



Les propos du virevoltant ailier des Citizens, font la une du Daily Mirror, du Daily Express, du Daily Star ou encore du Times. Précisons qu'aujourd'hui seulement 6 entraîneurs noirs sont à la tête d'une équipe professionnelle outre-Manche. Sur les 91 clubs pros du pays. Et qu'aucun arbitre de couleur noire n'évolue en Premier League, renseigne footmercato qui a repris l'information.