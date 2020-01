Football / Parrain de la finale du tournoi de l'ODCAV de Kaffrine : Abdoulaye Seydou Sow mobilise la jeunesse Kaffrinoise.

Le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), a parrainé la finale du tournoi de l'Odcav de Kaffrine. Abdoulaye Seydou Sow puisque c'est de lui qu'il s'agit, a mis la main à la poche pour permettre à la jeunesse Kaffrinoise de prendre part à cette fête.



La finale qui a mis aux prises deux grandes ASC à savoir Jambaars et Xandalou, a vu la dernière Asc (1-0) remporter la mise de 3 millions, un trophée, des jeux de maillots etc... Le vaincu est parti avec la somme de 2 millions de fcfa, des jeux de maillots, des ballons, entre autres.



Le vice-président de la fédération nationale de football a également saisi cette occasion en plaidant pour la réalisation du stade régional de Kaffrine devant le ministre des sports, Matar Ba, qui a indiqué que les travaux de cette infrastructure sportive vont démarrer au courant de l'année 2020.



En outre, il faut signaler que le pari de la mobilisation a été relevé par les organisateurs à travers la présence massive des ministres de la République, des députés à l'Assemblée nationale, du gouverneur de Kaffrine, des maires et présidents de Conseil départemental, autorités religieuses et coutumières et de la population kaffrinoise, notamment la jeunesse...