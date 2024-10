Football / Limogeage du sélectionneur national : La FSF remercie Aliou Cissé et lui souhaite plein succès...

Dans un communiqué posté sur ses plateformes digitales, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait part du non renouvellement du contrat du Sélectionneur National, Aliou Cissé par la Ministre des Sports, Mme Khady Diène Gaye. Elle a invité la FSF a prendre les dispositions utiles pour assurer la participation du Sénégal à la phase de qualification à la Can 2025. Sur ce, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé d'annuler la conférence de presse de la publication des listes des joueurs des 3e et 4e journées contre le Malawi, qui débutent ce vendredi 4 octobre 2024. Ainsi, elle décide de faire publier par le service de communication de la FSF ladite liste le même jour à 10h sur les plateformes digitales et sur son site Web.

Enfin, la FSF tient à remercier Monsieur Aliou Cissé pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu'il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l'avenir...