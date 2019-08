Football / Les sénégalais qui joueront la Ligue des Champions de l’UEFA cette saison

Le tirage au sort a été effectué ce jeudi à Monaco et on connaît maintenant les membres de chaque groupe. Nous aurons le plaisir d’assister bien évidemment à un choc sénégalo-sénégalais entre le Liverpool de Sadio Mané contre le Naples du meilleur défenseur de la série A, Kalidou Koulibaly dans le groupe E. Parmi les autres sénégalais qui seront engagés dans cette édition 2019/2020 de la Ligue des Champions, Idrissa Gana Guèye du Paris Saint-Germain dans le groupe A qui aura fort à faire devant l’ogre madrilène, le Real Madrid de Zinedine Zidane. Les jeunes espoirs sénégalais du Club Bruges KV seront aussi de la partie. Il s’agit de Krépin Diatta et deux quarts de finalistes de la dernière coupe du monde des moins de 20 ans : Cavin Diagne et Amadou Sagna. Moussa Wagué qui a, lui aussi, rejoint l’équipe première du FC Barcelone en milieu de saison dernière, est aussi convoqué dans cette campagne de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Voici in extenso, la liste des sénégalais qui participeront à la Ligue des Champions 2019-2020 :

- PSG : Gana Guèye

- Liverpool : Sadio Mané

- Bruges : Krépin Diatta, Cavin Diagne, Amadou Sagna

- Olympiakos : Ousseynou Ba - Pape Abdou Cissé

- Lyon : Ousseynou Ndiaye

- Porto : Mohamed Mbaye

- Naples : Koulibaly

- Lille : Arfang Guèye

-Galatasaray : Mbaye Diagne

- FC Barcelonne : Moussa Wagué

-FC Porto : Mamadou Loum Ndiaye