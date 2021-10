Football : La ligue professionnelle engage une réflexion sur son bilan.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) organise samedi et dimanche un panel portant sur son bilan et son devenir.



Selon nos confrères de l’APS, cette réflexion se mènera autour de divers ateliers centrés sur « les problématiques et modèles économiques du football professionnel au Sénégal », « la question de la gouvernance », du « marketing et de la communication », ainsi que la problématique des infrastructures.



La Ligue sénégalaise de football professionnel, lancée en 2009, a permis que les compétitions se tiennent désormais régulièrement. Mais la LSFP tarde malgré tout à prendre son véritable envol en vue de permettre aux clubs locaux de participer aux compétitions continentales avec de meilleures chances de succès et de lancer une véritable industrie du football au Sénégal. Malgré ses limites, elle arrive à exporter des joueurs qui parviennent à s’insérer dans les Ligues majeures en Europe et à pourvoir les équipes nationales du Sénégal en footballeurs.



Après huit ans à la tête de la LSFP, Saër Seck (Diambars) a passé la main en août dernier à Djibril Wade (Niary Tally), élu sans opposition à la tête de l’instance dirigeante de la sphère professionnelle du football national.