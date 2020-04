Football : La coupe du Sénégal et celle de la Ligue annulées par la FSF.

La fédération sénégalaise de football a décidé ce jeudi, de l’annulation de la coupe de la ligue et celle du Sénégal. Une décision forcée par la pandémie du coronavirus qui a causé l'arrêt de toutes activités sportives sur l'étendue du territoire national.



Pour rappel, la Coupe du Sénégal attendait de disputer ses 32èmes de finale le 10 mars et celle de la Ligue en était à ses quarts de finale initialement prévus le week-end du 28 et 29 mars dernier. La FSF se donne jusqu'au 4 mai pour se prononcer sur le sort réservé aux championnats (L1, L2...) Ce, en se basant sur la position gouvernementale concernant la présente crise sanitaire.