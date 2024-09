Football : La Fecafoot annonce une suspension de trois mois pour Marc Brys

La fédération camerounaise de football, a annoncé la suspension du sélectionneur national Marc Brys pour une durée de trois mois. Cette décision a été prise par le comité d’urgence de la Fecafoot en raison de plusieurs problèmes rencontrés au sein de l’équipe nationale, les Lions Indomptables. Pendant cette période, Martin Ndtoungou Mpile et David Pagou assureront l’intérim à la tête de l’équipe, a informé la fédération.



D’après le communiqué de la Fecafoot, la suspension de Marc Brys repose sur plusieurs motifs. Tout d'abord, il n’aurait pas assisté à une importante séance de travail le 10 mai 2024, organisée par le Secrétaire Général. De plus, le sélectionneur des Lions indomptables aurait publié une liste de joueurs et tenu une conférence de presse sans obtenir l’autorisation préalable requise.



En outre, selon la fédération, Marc Brys a également fait preuve d’un manque de communication en ne fournissant pas son programme d’entraînement et en ne respectant pas les délais pour soumettre les listes des joueurs.



De plus, il lui est reproché d’avoir effectué des modifications non autorisées dans l’encadrement de l’équipe, qui avait été établi par le Comité Exécutif. Il est également accusé d’inciter certains joueurs à se rebeller et de ne pas collaborer avec le reste de l’encadrement.



Enfin, il n’a pas encore signé son contrat de travail avec la fédération. Ces actions ont conduit à une décision qui vise à restaurer l'ordre au sein de l’équipe nationale. La guerre foride entre le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, le ministère des Sports et le sélectionneur Marc Brys, se poursuit.