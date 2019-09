Football : La FIFA envisage de réformer le marché des transferts

Lors du comité exécutif de la Fifa ce mercredi, une réforme du marché des transferts visant à « limiter l'influence des plus grands agents et empêcher des clubs comme Chelsea, la Juventus ou Manchester City de stocker leurs talents », devrait être approuvée par l’instance dirigeante du football mondial.



Pour atteindre cet objectif, la FIFA envisage de limiter les commissions d'agents (3 % s'ils sont payés par le club acheteur et le joueur, 6 % s'ils le sont par le club vendeur) et d'interdire à ces mêmes agents d'être rémunérés par les deux parties.



Dans le même temps, la FIFA souhaite limiter également le nombre de prêts de joueurs de plus de 21 ans, non formés au club, à huit dès la saison 2021-2022 puis six à partir de 2022-2023.