Football : L’attaquant international sénégalais, Demba Ba met fin à sa carrière.

Le footballeur international sénégalais Demba Ba (36 ans, 22 sélections) a annoncé la fin de sa carrière ce lundi sur son compte Twitter officiel. « C’est avec le cœur rempli de gratitude que j’annonce la fin de ma carrière de joueur », a-t-il déclaré.



Apres 16 années passées sur les pelouses européennes voire asiatiques, l’ancien attaquant de Chelsea, Westham et de Newcastle raccroche les godasses. « Quelle aventure cela a été pour moi que de prendre part à cette aventure. Entre les rires, les larmes et la sueur… Le football m’a apporté tant d’émotions… »



Vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea en 2013 et du Championnat turc à deux reprises avec Beşiktaş en 2017 puis en 2020, Demba a roulé sa bosse un peu partout dans des clubs tels que Shanghaï Shenhua (Chine) à Hoffenheim (Allemagne) ou en Turquie avec Besiktas, Göztepe et Istanbul Basaksehir…