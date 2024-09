Football : Krépin Diatta reprend l'entraînement après une longue absence

Le milieu de terrain de 25 ans est de retour à l’entraînement avec son équipe l’AS Monaco. Le footballeur international sénégalais qui revient d’une blessure était également sous le coup d’une suspension de quatre matchs avec l’équipe nationale du Sénégal, dont deux avec sursis.

C’est une excellente nouvelle pour la sélection nationale orpheline de son piston droit depuis la dernière Coupe d’Afrique. S’il parvient à grappiller quelques minutes avec les rouge et blanc, Krépin pourra normalement retrouver les Lions. Le Sénégal aura une double confrontation face au Malawi lors de la prochaine trêve internationale, prévue les 10 et 15 novembre pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025.

Pour rappel, l’international sénégalais avait été suspendu par la Commission de discipline de la CAF suite à ses accusations de corruption proférées contre la Confédération africaine de football. Ce, après l’élimination du Sénégal par la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale de la CAN 2024. Krépin avait écopé de quatre matches, dont deux avec sursis. De plus, il a écopé d’une amende de 10 000 dollars, soit environ 6 millions de francs CFA.