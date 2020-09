Football / Équipe nationale U17 : 35 " Lionceaux " en stage de présélection à Guéréo.

Ce sont exactement 35 jeunes joueurs qui ont été convoqués en regroupement le jeudi 24 septembre, à 9h GMT, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Une convocation officialisée ce mardi 22 septembre, par la fédération sénégalaise de football (FSF.) Au préalable les joueurs concernés devront impérativement passer des tests Covid-19 / PCR, précise la FSF.



Dans le cadre des échéances à venir et de la reconstruction de l'équipe, il s'agit là de préparer le futur groupe. D'après le communiqué lu à Dakaractu, une série de stages de présélection sera organisée, après un premier regroupement qui s'est tenu du 17 au 23 septembre au centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo. Ce deuxième stage de présélection se tiendra du 24 au 30 septembre au même centre.



À noter la présence de plusieurs nouveaux venant de centres de formation, ASC et équipes de la Ligue 1 et Ligue 2. Une chance unique pour ces jeunes "Lionceaux " talentueux et affamés d'espérer intégrer le groupe pro pour les prochaines compétitions officielles à venir.