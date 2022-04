Football - Entretien avec Moussa Wade… / De l’institut Diambars aux USA, le jeune talent Sénégalais se raconte : « J’ai joué avec Bamba Dieng… »

Comment êtes-vous entré dans le monde du football, le premier quartier où vous avez tapé sur le ballon, vos premiers souvenirs…



J’ai grandi dans une famille de footballeurs, quand j’étais petit j’allais au terrain pour regarder mes oncles (Do et Petit) jouer au foot. On habitait à Bargny et je me rappelle bien, le terrain de foot était juste devant la porte de notre maison. Donc matin, midi et soir je passais mon temps à jouer au foot.

Le souvenir que je n’arrive toujours pas à oublier est que quand les grands jouaient, je me mettais devant la porte de notre maison à attendre que le ballon rentre pour le confisquer (rires.) Je refusais de rendre un ballon qui ne m’appartenait même pas !



On peut donc dire que c’est une passion depuis votre tendre enfance...



C’est une passion de jouer au foot mais aussi c’était une passion et un rêve pour mon oncle « Do » qui était très talentueux. Tout le monde le connaissait dans mon quartier. C’est par la suite que j’ai continué à jouer et intégrer le centre de formation sport-études Diambars. Mon oncle, SAMS, m'a proposé de faire les tests et c’est comme ça que c’est parti.



Le football et les études c’était important pour vos parents je suppose ?



C’était quelque chose que je devais alterner parce que ma mère est décédée quand j’étais jeune donc je suis parti vivre avec ma tante (Fatime.) Elle est comme une seconde maman pour moi. J’ai grandi avec elle, donc elle m’a aussi fait savoir que les études passaient avant tout.



Avez-vous fréquenté une école de football ou une ASC dans votre quartier ?



J’ai fréquenté des écoles de football bien sûr ! J’étais d’abord au Lamane de Bargny et c’est par la suite que j’ai rejoint l’école de foot Birane Ly aux Parcelles assainies (unité 24.) Je devais avoir à peu près 9 ans, je crois… Je salue mes coaches au passage. Mais je n’ai jamais fréquenté les ASC (équipes de quartier populaires)



Vous avez fréquenté Diambars de Saly, un institut assez prestigieux… Vous aviez quel âge à l’époque ?



J’ai été à L’institut Diambars, c’est là-bas que j’ai passé toute ma jeunesse je dirais. J’ai intégré le centre à 11- 12 ans, par le biais mon oncle SAMS qui est aujourd’hui l’un des cadres de l’équipe nationale A. Une fois au centre de formation, la première chose qu’ils nous ont apprise c’est qu’il faut bien se mettre dans la tête que les études c’est la première chose et ensuite vient le football.

La vie à Diambars c’était le sport et les études tous les jours. On faisait aussi des cours d’arabe pour ne pas oublier la religion. On passait tout notre temps à rêver et parler de football. Je salue le président Saër Seck au passage et Ndiaye docteur et tous les coaches…



J’ai commencé à voyager avec Diambars, ce qui ne m’était jamais arrivé avant. Ma formation s’est bien passée et c’est par la suite que j’ai rejoint l’équipe nationale U15 pour une tournée au Qatar et ensuite les U17 pour la qualification contre la Côte d’Ivoire à Dakar et Abidjan…



Il paraît que vous avez joué avec Bamba Dieng à Diambars, est-ce vrai ? Comment était-il sur le terrain et en dehors ?



J’ai joué avec Bamba Dieng (Olympique de Marseille.) On n’était pas dans la même promotion mais on s’est retrouvé avec l’équipe première de Diambars. On se parlait sur et en dehors du terrain. Vu que j’étais plus âgé que lui, je lui disais parfois d’aller faire des travaux supplémentaires pour améliorer sa condition physique. Aujourd’hui, je suis content et très fier de lui. C’est quelqu’un de bien qui respecte tout le monde et il mérite ce qui est en train de lui arriver.



Revenons à vous, à quel poste vous jouiez à Diambars ?



Je jouais avant-centre quand j’étais petit. Mais, vu que la formation c’est apprendre à jouer à n’importe quel poste, c’est par la suite qu’on m’a fait jouer comme excentré et puis en meneur de jeu. Et aujourd’hui je suis polyvalent en attaque.



Si on devait vous définir, quel type de joueur êtes-vous ? Quels sont vos points forts et votre style de jeu…

Je dirais que je suis du genre créateur de jeu, parce que je suis plus une menace pour les défenses (rires.) C’est un peu comme les profils de Sadio Mané, Neymar ou encore Coutinho, etc…

Vous avez joué pas mal de matches de Ligue 1 au Sénégal, comment trouvez-vous le niveau du championnat sénégalais ?



J’ai joué dans le championnat du Sénégal. C’est un championnat différent et très dur même. Le niveau est bien parce qu' aujourd’hui on a des locaux qui sont dans l’équipe nationale A du Sénégal.



Vous avez affronté, l’international Sénégalais, Pape Matar Sarr, lors de la finale de la Ligue en 2019, (Diambars vs Génération Foot) racontez-nous comment vous avez vécu cette rencontre…



Oui, j’ai joué contre Pape Matar Sarr (Génération Foot, actuellement au FC Metz) mais à cette époque je ne le connaissais pas… Cette finale est le plus beau des souvenirs que j’ai eu dans ma vie de footballeur, pour l’instant. Le stade était rempli et il y’avait nos parents, les amis et tout le reste. Donc c’était un match qu’il fallait remporter et on l’a fait en gagnant 2-1 au stade de Pikine (Alassane Djigo.)



Pourquoi avoir choisi les États-Unis pour poursuivre votre carrière ?



J’ai choisi les USA parce qu’ils ont décidé de payer mes études en même temps je pouvais jouer au football. Je n’ai pas hésité à partir après la finale contre Génération Foot. C’est une opportunité. C’est bien beau d’être talentueux et d’avoir du plaisir sur le terrain mais il faut aussi penser à l’après foot. Le diplôme américain c’est quelque chose de lourd de nos jours. J’ai des contrats sur la table mais je préfère finir ma dernière année d’études d’abord pour ensuite choisir où aller.



Comment s’est passé votre acclimatation loin de votre Sénégal natal ?



Au début c’était très difficile parce que ce n’est pas toujours évident de quitter très tôt ses parents, ses amis. Ensuite, il faisait hyper froid ici et la langue était quelque chose que je devais améliorer pour pouvoir bien m’intégrer. Dieu merci aujourd’hui je parle quatre langues (français, espagnol, anglais, wolof).



Je suis venu à Uconn parce que Diambars c’est sport-études donc c’était facile pour eux de me laisser partir là où on paie mes études. En plus il y avait d’autres joueurs de Diambars ici avant moi, comme Abdou Mbacké Thiam, Moustapha Samb, Cheikh Coly…

Les USA ne sont pas forcément réputés dans le domaine du football, n’est-ce pas un pari risqué ?

C’était un peu risqué. J’y ai pensé avant de venir, mais aujourd’hui regardez combien de joueurs de haut niveau sont dans ce championnat américain et le football est développé dans ce pays. La preuve, ils vont participer à la prochaine coupe du monde (Qatar 2022.) Ce n’est pas le sport numéro 1 mais le football est aujourd’hui à sa place et les gens aiment bien, ici.

Quel est le championnat idéal pour vous ? Dans quel club…

J’aime bien le championnat français que je suis depuis tout petit mais j’aurais bien aimé jouer en Angleterre...

Vous rêvez certainement de jouer pour l’équipe nationale de football du Sénégal…

L’équipe nationale, c’est un rêve de tout jeune sénégalais qui joue au football. Vu que j’ai déjà joué dans les petites catégories donc pourquoi pas en sélection A…