Football – Covid-19 : La FSF annonce la reprise des championnats de Ligue 1, Ligue 2 et autres divisions au mois de novembre.

Le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s’est réuni ce mercredi 13 mai 2020 à son siège, sous la présidence de Me Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf.) Une rencontre durant de laquelle un seul point essentiel a été évoqué à l’ordre du jour : Les dispositions à prendre pour la suite des compétitions fédérales de la saison 2019-2020 dans le contexte de la pandémie du COVID 19.



Selon le communiqué rendu public par le secrétaire général de la FSF, Victor Seth Cissé, la saison devrait reprendre au mois de novembre prochain pour les championnats de Ligue 1, Ligue 2, national 1, national 2, football féminin ( Divisions 1 et 20.)



En effet, d’après le document, « Après examen du contexte de la pandémie du COVID 19 qui devient de plus en plus inquiétante et la décision des autorités de prolonger l'état d'urgence, le Comité d’Urgence n’a pas jugé opportun de reprendre dans l’immédiat les différents championnats. Sur la base de l’étude de trois rapports des groupes de travail mis en place en vue d’aider à la prise de décision du comité d’Urgence. »



Il s’agit précisément du rapport de la commission centrale médicale relatif aux précautions à prendre en vue de la reprise des entraînements et des compétitions. De celui technique sur les schémas de reprise des différents championnats complétés par les suggestions des membres du comité exécutif et présidents de ligue régionale de Football recueillis par courriel. Et, du rapport sur l’impact économique du COVID 19 et les coûts financiers d’un plan de relance post COVID19 du Football Sénégalais.

Une base de données fournies qui a permis à Me Augustin Senghor de prendre ladite décision de concert avec ses collaborateurs. À préciser que les championnats reprendront selon la formule de Play off et de Play down (Matches à élimination directe.)

En outre, toutes les compétitions des petites catégories et de Beach soccer seront reportées jusqu’à la saison 2020-2021. Enfin la FSF renseigne également que les contrats entre Clubs, joueurs et encadreurs seront maintenus jusqu’à la fin de la deuxième partie de la saison 2019-2020, conformément à la lettre circulaire n° 1714 du 07 avril 2020 de la Secrétaire Générale de la FIFA relative aux questions règlementaires et de stabilité contractuelle.