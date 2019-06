Football : Clap de fin / Fernando Torres annonce sa retraite

Fernando Torres, ancien attaquant de l'Atlético Madrid, Liverpool et Chelsea, sacré champion du monde avec l'Espagne en 2010, a annoncé vendredi prendre sa retraite sportive. "J'ai quelque chose d'important à annoncer. Après 18 années passionnantes, l'heure est venue de mettre un terme à ma carrière de footballeur", a écrit le joueur de 35 ans sur son compte Twitter.

Avec son club formateur madrilène, Torres a joué 334 matches et marqué 111 buts. Il a également inscrit 81 buts en 142 matches pour Liverpool et 41 en 172 matches sous les couleurs de Chelsea. Il a été double champion d'Europe (2008, 2012) et a gagné la Coupe du Monde en 2010 avec l'Espagne.