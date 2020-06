Football & Cinéma : Le groupe CANAL+ dévoile son menu de reprise avec « Cacao » en compagnie de « La Team ».

Le groupe CANAL+ poursuit son engagement dans la création originale de contenu africain avec le lancement de CACAO, la première grande saga africaine francophone premium, réalisée par l’ivoirien Alex Ogou.











Pour ce faire, la série du label CANAL+ORIGINAL, de 12 épisodes de 50 minutes sera diffusée sur CANAL+ en Afrique à partir du 15 juin 2020. Cette série ambitieuse, «CACAO » confirme la volonté de CANAL+ d’initier et de soutenir des fictions innovantes et audacieuses, réalisées et interprétées par de grands talents africains d’aujourd’hui et de demain.







Véritable épopée familiale contemporaine, « CACAO » raconte sur fond de thriller, la rivalité de deux familles, les Desva et les Ahitey, qui se mènent une guerre sans merci autour du cacao, véritable or brun de l’Afrique de l’Ouest. La série retrace le parcours d’Anthony Desva, jeune et brillant financier contraint de rentrer au pays après la tentative d’assassinat de ses parents. Propulsé malgré lui à la tête de l’entreprise familiale, il devra affronter autant les ennemis de son père, que son père lui-même. À nouveau exposé à ses racines, il va redécouvrir les terres de son enfance, les conflits autour du cacao et le charme interdit de sa meilleure protectrice, Manuela Ahitey.











CACAO est une véritable superproduction africaine, avec un casting panafricain qui rassemble plus de 70 comédiens de Côte d’Ivoire, du Gabon, du Congo et du Sénégal. Ainsi, stars montantes et références du cinéma africain se donnent la réplique : Serge Abessolo et Naky Sy Savane, Fargass Assandé, Olivier Kissita et Fate Touré, Pélagie Beda et Evelyne Ily, Ange Eric Nguessa et France Nancy Goulian incarnent les personnages principaux de cette série.



« Avec CACAO, nous sommes très fiers de présenter notre 6ème série CANAL+ ORIGINAL. Notre label CANAL+ORIGINAL est devenu un véritable gage de qualité qui révèle ou confirme les meilleurs talents du continent africain. Notre objectif est d’accélérer le développement de contenus populaires et premium, tout en contribuant au développement des métiers de l’audiovisuel en Afrique. », déclare Fabrice Faux, directeur des Chaînes et Contenus de CANAL+ INTERNATIONAL.



Produite par TANKA STUDIO et UNDERSCAN avec la participation de CANAL+ INTERNATIONAL, CACAO est donc la deuxième série CANAL+ ORIGINAL réalisée par Alex Ogou d’après une idée originale de Yolande Bogui. CACAO a également bénéficié du soutien du Fonds Image de la Francophonie (OIF), de l’accompagnement de CFI, Agence Française de Développement Médias, et de la Région de la Nawa.



D’autre part les grands championnats de football font leur retour sur le petit écran. En effet, LALIGA SANTANDER, la PREMIER LEAGUE, la SERIE A TIM et la SÜPER LIG reviennent de plus belle après plusieurs semaines de pause due à la pandémie de la covid-19.







C’est ainsi que :











Dès le jeudi 11 juin, LALIGA SANTANDER reprend du service avec le derby sévillan







Le vendredi 12 juin, c’est au tour de la SÜPER LIG turque



Puis, la Premier League le mercredi 17 juin



Et enfin la SERIE A TIM le samedi 20 juin.











Avec le retour des championnats, une toute nouvelle émission arrive dès le 8 juin sur CANAL+SPORT pour partager et décrypter une actualité qui s’annonce très riche :



LA TEAM. Après le succès du QUIZ, journalistes et consultants retrouvent les fans tous les soirs à 19H00 GMT pour tester leurs connaissances sur le sport, échanger sur les dernières actualités et analyser tous les sujets chauds qui vont marquer la fin de la saison…