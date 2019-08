Football / Arbitrage : Ces nouvelles règles qui devraient changer la donne

Depuis le 1er juin, de nouvelles règles sont appliquées par les arbitres. L’International Football Association Board a décidé le 2 mars dernier d’apporter quelques modifications aux lois du jeu. Plusieurs nouvelles consignes, que l’on a notamment pu voir lors de la dernière Coupe du Monde féminine en France, seront d’actualité notamment en Ligue 1 cette saison renseigne nos confrères de footmercato.



L’une d’elles, l’obligation pour les gardiens de but d’avoir au moins un pied sur la ligne de but au moment d’un penalty, avait notamment prêté à polémique. Elle reste en vigueur. Par ailleurs, toujours sur penalty, le tireur ne pourra pas tenter sa chance tant que les montants ou les filets bougeront...



Deux de ces points de règlement concernent les mains. On y voit désormais un peu plus clair. Seront sanctionnées les fautes de main :

si le joueur prend un risque en mettant sa main dans une position pas naturelle, au-dessus du niveau de l’épaule.



si le joueur augmente la surface de son corps pour contrer le ballon,

si le joueur marque du bras ou de la main, même involontairement,

si le joueur récupère ou contrôle le cuir de la main avant une situation de but.



En revanche, les arbitres seront désormais cléments si le cuir heurte la main d’un joueur après avoir rebondi sur un autre joueur à proximité et que le contact est presque impossible à éviter. De même, si un joueur touche le ballon avec la main alors qu’elle lui sert à amortir un contact au sol.



Pour gagner en temps de jeu et éviter certaines tensions, les joueurs remplacés ne seront plus forcément obligés de sortir au niveau de la ligne médiane. Ils pourront le faire par le point des limites du terrain le plus proche. Autre nouveauté, les directeurs de jeu pourront adresser des cartons aux officiels des équipes présents sur le banc de touche. À noter d’ailleurs que, si les officiels ne sont pas identifiables, c’est l’entraîneur qui écopera d’un avertissement.



Nouveauté à venir sur les coups francs aussi. Les membres d’une équipe obtenant un coup franc ne pourront pas s’intégrer en cas de mur constitué de plus de 3 défenseurs. Ils devront se tenir à un mètre. Une réforme visant à apaiser les tensions.



Sur les renvois aux 5m50 et les coups francs défensifs dans la surface, le ballon n’aura plus forcément à sortir des 16m50 pour être joué par l’équipe en possession du ballon. Les adversaires, eux, devront être en dehors de la surface lorsque le ballon est mis en jeu.



Enfin, les balles à terre seront gérées de manière plus simple, l’homme en noir rendant plus rapidement le cuir à l’équipe qui l’avait en sa possession. Des mesures à juger sur pièce.