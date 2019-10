Football / Aliou Niang émigré en Suisse : De la vie de SDF sous les ponts, à la lumière des pelouses...

Son histoire est très loin d’être banale, son parcours encore moins, Aliou Niang ce jeune Sénégalais de 20 ans, a vécu le véritable parcours du combattant. Émigré en Italie depuis 2014, et actuellement joueur de football en deuxième Ligue amateur en Suisse. Le natif de Yeumbeul qui a grandi dans la banlieue de Keur Massar, a dû braver le froid et la faim en Europe afin d’y vivre sa passion pour le football. Aliou alors âgé de 18 ans a bravé et franchi tous les obstacles qui se sont présentés sur son chemin, vers les pelouses.



Après un séjour auprès des siens à Bergamo (Italie), où il a vécu avec son père et son frère, le natif de Dakar qui n’a jamais abandonné » son rêve de devenir joueur de Football, décida de se lancer à l’aventure, dans la ville de Lausanne (Suisse.) Ainsi en quête d’un petit boulot, et éventuellement d’un club, il entamera sans le savoir, le début de son long périple, laissé à lui-même. Le petit Niang dormira à la belle étoile, sous les ponts et autres arrêts de bus. Son salut viendra finalement du football, avec le FC Concordia de Lausanne qui deviendra sa famille d’accueil…