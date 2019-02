Football / Aliou Cissé prolonge son contrat jusqu’en 2021 !

Dans l’air depuis plusieurs semaines, la prolongation du sélectionneur du Sénégal est enfin effective. Aliou Cissé a paraphé un contrat avec la FSF (Fédération sénégalaise de football) jusqu’en août 2021.



L’ancien défenseur va obtenir une revalorisation salariale avec cette prolongation. Les membres de son staff continuent également l’aventure. Son objectif est au minimum une finale de CAN avec le Sénégal en juin-juillet prochain en Égypte.



« Appréciant positivement leur collaboration et les résultats obtenus lors de ces quatre dernières années , les parties ont convenu de poursuivre leur collaboration pour les 30 prochains mois soit jusqu’au 31 Août 2021 avec une revalorisation de leurs rémunérations sous l’égide de l’Autorité de Tutelle et en corrélation avec la fixation de nouveaux objectifs liés à des participations probantes de l’Équipe aux CAN 2019 et 2021 et à la Coupe du Monde en 2022« , lit-on dans le communiqué sanctionnant l’accord.