Football / Ajax Amsterdam : Le gardien André Onana suspendu un an par l'UEFA pour dopage.

Le gardien de but de l'Ajax Amsterdam, André Onana, est suspendu un an par l'UEFA pour infraction aux règles antidopage, a annoncé le club sur son site internet vendredi.



Des traces de furosémide, un diurétique, ont été retrouvées dans les urines de l'international camerounais de 24 ans, le 30 octobre dernier lors d'un contrôle inopiné, précise le club dans un communiqué, ajoutant que le joueur et le club allaient faire appel de la sanction devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



D'après France 24, la suspension est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football, nationales et internationales.



Selon le club, le 30 octobre dernier, Onana s'est senti mal et a pris un médicament initialement destiné à son épouse. Selon le club, le Lasimac (un diurétique et hypotenseur) "n'améliore pas les performances" d'un sportif.



« Onana n'avait aucune intention de tricher. Cependant, l'UEFA estime, sur la base des règles antidopage applicables, qu'un sportif a le devoir à tout moment de veiller à ce qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme », note le club.