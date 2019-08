Football / Agnams : Farba Ngom marque un but et fait gagner les mariés contre les célibataires.

La commune des Agnams a accueilli un match de retrouvailles. Le maire Farba Ngom et ses amis d’enfance ont organisé un match de retrouvailles entre les mariés et les célibataires.

Toute la commune était présente au terrain de football pour acclamer leurs joueurs.

Farba Ngom, maire de la commune et réputé proche de sa population, a marqué le but des mariés qui ont même gagné ce match face à l’équipe des célibataires où son fils jouait.

Une ambiance festive et de communion qui a réuni les autorités et les populations au lendemain de la Tabaski.

Chose très appréciée par les habitants des Agnams...