Football / AS Saloum : Les supporters exigent le départ de Souleymane Ndéné Ndiaye

Aucune réunion en quatre ans…

Le président des supporters, Mbaye Gadiaga n’y est pas allé par quatre chemins pour charger Souleymane Ndéné Ndiaye « L’AS Saloum n’est pas à sa place, et le principal responsable de cette situation est Souleymane Ndéné Ndiaye. En plus de cela nous avons besoin de changements, on voit toujours les mêmes têtes. Souleymane Ndéné Ndiaye a ruiné tous nos espoirs. Il est à la tête du club depuis 4 ans et rien n’a changé. Pire, en 4 ans il n’a jamais convoqué de réunion, on ne connait même pas les orientations du club », a fustigé Mbaye Gadiaga.

À l’en croire, cette conférence de presse n’était qu’un premier pas dans leur plan d’action. Par ailleurs, il avouera s’être lui-même rendu à l’hôtel où résidait Souleymane Ndéné Ndiaye pour s’entretenir avec lui, mais il n’a obtenu aucune réponse de la part du président de l’AS Saloum.