Foot mondial : Fatma Samoura, la Première dame

Considérée aujour­d’hui comme la femme la plus puissante du foot mondial, la Sénégalaise Fatma Samoura (55 ans) a été propulsée au devant de la scène, en mai 2016, par Gianni Infantino, le président de la Fifa.



Après une longue carrière à l’ONU et de nombreuses missions en Afrique, elle n’avait à l’époque aucune expérience du sport de haut niveau. Samoura, dont les méthodes de management sont appréciées en interne, s’est pourtant vu confier l’épineux dossier de la restructuration de la fédération internationale. Vaste programme qui s’étalera jusqu’en 2026.



La Sénégalaise Fatma Samoura, première femme n°2 de la FIFA, estime dans un entretien à l'AFP qu'en tant que femme, musulmane et africaine, dans un univers très masculin et peu prompt "à bousculer les traditions", elle a fait tomber "le plafond de verre".

Pour l'ex-diplomate aux Nations Unies, le football féminin, jusqu'alors le "parent pauvre" de ce sport prend "un essor irréversible", souligne-t-elle, à la veille de la 40e journée internationale des droits des femmes. La secrétaire générale de la FIFA regrette les disparités toujours importantes entre le football masculin et féminin. Mais elle a bon espoir pour l'avenir...