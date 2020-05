Foot local / Plan de riposte anti-covid-19 : La FSF injecte plus de 280 millions destinés aux clubs professionnels, aux amateurs et aux groupements associés

Le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a approuvé ce mercredi 13 mai, la mise en place d’un plan de relance post Covid-19 du Football sénégalais. C’est ainsi qu’un budget prévisionnel destiné à alimenter le fonds spécial a été dégagé à cet effet.



Ce, aux fins d’allouer sur fonds propres aux Clubs professionnels, aux amateurs et à certains groupements associés impactés, une subvention de 282.100.000 FCFA a été dégagée pour faire face aux conséquences du Covid-19, en attendant la mobilisation des appuis de l’Etat, de la FIFA et de la CAF a dévoilé la FSF.



Dans cette dynamique, le paiement des honoraires des arbitres pour la saison 2019-2020 des championnats amateurs et professionnels devrait être effectif à partir de la semaine prochaine. Le tout, sous la supervision d’un comité de veille pour le respect des dispositions et mesures préventives spécifiques édictées par la commission centrale médicale de la FSF sur les lieux d’entrainement et de compétitions.