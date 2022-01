Louga : BBY conserve son hégémonie dans la commune de Guet-Ardo.

La commune de Guet-Ardo, dans la région de Louga a échappé à la furie de la coalition Yewwi Askan Wi, contrairement à d'autres localités du pays comme Dakar, Thiès, Ziguinchor et Kaolack.

Sur les résultats provisoires obtenus, la coalition BBY vient largement en tête avec 1296 voix, suivie de la coalition And Ligueyy Sa Gox 821 voix et Wallu Sénégal termine en troisième position avec 113. Dans le département aussi la coalition BBY reste en tête...