Fonds de dotation des collectivités territoriales : Mbaye Dione invite ses camarades de l'Ams à injecter ces fonds dans les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'éducation

"L’État du Sénégal a alloué aux communes plus de 67 millions en 2019 dont 50 milliards sur les Fonds de dotation à la décentralisation et les fonds d’équipement des collectivités territoriales et 17 milliards francs Cfa portant sur la contribution économique locale indexée sur la valeur ajoutée". C'est la révélation faite en marge de la cérémonie de remise de matériels aux postes de santé de sa commune par le maire Mbaye Dione par ailleurs secrétaire général de l’Association des maires du Sénégal (Ams). Après avoir remercié le Président Macky Sall et son gouvernement, pour les transferts importants effectués par l’Etat en faveur des collectivités territoriales, Mbaye Dione a invité ses collègues maires à investir ces fonds de dotation dans les secteurs clés de développement.



"C’est par de bonnes pratiques que les collectivités territoriales constitueront un réel prolongement de l’Etat central et contribueront à renforcer les nombreux acquis de l’Acte 3 de la décentralisation", dira-t-il.

Et d'ajouter : " C'est pour pourquoi, j'invite mes camarades maires des différentes collectivités à injecter ces fonds que l'État du Sénégal nous a alloués dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'environnement…"