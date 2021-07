Fonds d'appui et de développement de la presse : Le comité de gestion officiellement installé

Prévu par le nouveau code de la presse, le Fonds d’appui et de développement de la presse (Fadp) offre une large fourchette de développement et d'innovation aux entreprises de presse. En effet, étant plus vaste avec son mode de financement, le Fonds d'appui et de développement de la presse prévoit le financement de projets de développement ou de modernisation des entreprises de presse. Il aura également pour mission d’appuyer la formation continue des journalistes et techniciens des médias et d’aider les entreprises de presse à consolider les emplois.

Ce mardi, au ministère de la culture et de la communication, le comité de gestion du FADP a été officiellement installé pour ainsi travailler à la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions pratiques. Il sera d'abord question pour les acteurs, d'un commun accord, de voir les modalités depuis la phase transitoire jusqu'à 2022, date de son exécution.

Il faut également rappeler que dans ce nouveau paradigme dans l'appui au secteur des médias, il sera question de créer des emplois avec des critères plus exigeants. Comme le soutient d'ailleurs de secrétaire général national du syndicat des professionnels de l'information et de la communication au Sénégal (Synpics), « Au-delà de l'aspect de modernisation et de développement des entreprises de presse, l'un des objectifs majeurs de ce fonds, c'est de soutenir la formation des jeunes, notamment, journalistes et techniciens des médias ».

Notons que cette année, en attendant l'effectivité de ce Fonds d'appui et de développement de la presse, c'est la traditionnelle aide à la presse qui sera maintenue avec une enveloppe de 700 millions de Francs CFA.