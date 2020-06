Fonds d'appui aux Arts et à la Culture : Les assurances du ministre Abdoulaye Diop.

Répondant aux plaintes multiples d’acteurs culturels, le ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop, est revenu de manière détaillée sur l'appui financier du secteur des arts et de la culture.



Selon le ministre, les acteurs pourront avoir le sourire aux lévres car, "des instructions ont été données aux différents services du ministère, pour échanger avec les acteurs afin que dès la semaine prochaine, les bénéficiaires puissent commencer à percevoir leur appui sur cette enveloppe débloquée d'un montant de 3 milliards de FCFA".



Le ministre Abdoulaye Diop assurera par ailleurs qu'il veillera scrupuleusement sur la gestion rigoureuse et incluse de ce fonds...