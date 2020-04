Fonds d'appui Covid-19 aux artistes de Thiès : « Nous ne sommes pas des indigents à la quête d’une pitance journalière » (Babacar Ly dit Dioss)

Le collectif des associations d’artistes a fait face à la presse pour dénoncer le montant dérisoire que le ministre de la culture a dégagé en guise d'appui contre le covid-19 pour appuyer les 5000 artistes de la cité du rail. En effet, au regard du travail que ces derniers ont abattu dans le cadre de la sensibilisation contre la pandémie, le collectif des artistes de Thiès qui regroupe dix associations d'artistes estime que l'enveloppe d'un million francs Cfa qui leur est alloué, est une "aberration pour la communauté des artistes de toute une région qui se chiffre à plus 4000 voire 5000 artistes. "On ne peut pas confiner les gens avec le ventre vide. Nous ne sommes pas des indigents à la quête d’une pitance journalière. Cette situation que nous vivons n’est que circonstancielle et les artistes doivent être traités de façon beaucoup plus respectueuse", a déclaré le président dudit collectif, Babacar Ly dit Dioss. Non sans regretter la démarche du ministre de la culture qui du moins, selon Babacar Ly, n'est pas inclusive.