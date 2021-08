Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP) : report de la date de clôture du dépôt des dossiers au 10 septembre à 16h

L'Administrateur du Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP), dans un communiqué rendu public, informe du report de la date de clôture du dépôt des dossiers pour le Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP), initialement prévue le jeudi 26 août 2021, au vendredi 10 septembre à 16h, délai de rigueur. Il a profité de l’occasion pour rappeler la constitution des dossiers qui doivent répondre comme critères communs à toutes les entreprises de presse (Presse écrite, radios commerciales, télévisions, presse en ligne) : Fournir la preuve de l'existence légale et avoir un compte bancaire au nom de l'entité ; Exister depuis au moins un (01) an, à la date de sélection ; Avoir au moins cinq (05) emplois permanents dont une majorité de journalistes et de techniciens des médias attestés par des contrats visés par l'Inspection du Travail ; Pour la presse en ligne, avoir au moins trois (03) journalistes; Respecter la convention collective (ancienne ou actuelle); Être immatriculée à l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et à la Caisse de Sécurité Sociale (CSS), et être à jour de ses cotisations ; Disposer d'un quitus fiscal.Outre les éléments, ci-dessus, communs à toutes les entreprises de presse, les autres critères sont les suivants, selon le type de média : • Presse écrite : Indiquer la périodicité, le volume de tirage et le nombre de pages. • Radios privées : Indiquer le nombre de fréquences / le nombre de stations radio. • Chaines de télévision privées (TNT): Avoir signé avec le CNRA la convention et le cahier des charges et disposer d'une rédaction. • Presse en ligne : Dynamisme, Originalité et créativité du site ; 2. Radios communautaires et associatives · Etre fonctionnelle depuis au moins un (01) an; Avoir un siège social, une adresse géographique, postale et/ou électronique ; Avoir un compte bancaire au nom de la structure bénéficiaire ;Pour les groupes de presse disposant de plusieurs supports (presse écrite, radio, TV, presse en ligne), le Fonds rappelle que les demandes se feront séparément selon chaque type de support. Les sanctions (avertissements ou blâmes) du Conseil pour le respect des règles d'Éthique et de déontologie dans les Médias (CORED) seront prises en compte. Les appuis financiers seront alloués en fonction des points obtenus sur la base des critères...