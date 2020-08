Le comité de suivi force covid-19, continue sa tournée. C’est ainsi que le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens a reçu une délégation dirigée par le Général François Ndiaye. Une occasion pour les directeurs de service dudit ministère d’étaler devant les membres du comité les réalisations qui ont été faites dans ce secteur fortement impacté par la pandémie.



Selon Alioune Sarr, le MTTA, son département a bénéficié d’une enveloppe de 77 Milliards pour relancer le secteur. « Cette somme qui provient du fonds force Covid-19 a permis à Air Sénégal de pouvoir assurer les vols domestiques et les vols internationaux. Les entreprises et agences qui sont sous notre tutelle ont pu assurer leurs missions de sûreté et de sécurité de l’aviation civile grâce à cela…. », a-t-il annoncé.



Le secteur du tourisme qui est au cœur de cette crise économique va pourvoir reprendre ses activités après une enveloppe conséquente dégagée pour la dette hôtelière, selon toujours M Sarr. Ainsi, pour expliquer aux membres dudit comité que cette enveloppe mise à la disposition du MTTA pour la relance économique est presque en fin d’exécution.



Cette réunion s’est tenue ce 18 Août 2020 à la sphère ministérielle de Diamniadio.