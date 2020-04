Fonds « Force Covid-19 » : Le ministère de l’environnement participe à hauteur de 29 millions de Francs CFA

D ans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a contribué à hauteur de vingt-neuf millions neuf cent deux mille francs Cfa (29 902 000FCFA) au fonds "Force Covid-19", indique un communiqué des services du ministre Abdou Karim Sall.



Ce montant selon la même source, découle de la participation des agents et de quelques partenaires du ministère. La remise symbolique du chèque lit-on sur la note, a eu lieu ce mardi 21 avril 2020 dans les locaux du ministère des Finances et du Budget en présence des ministres des Finances Abdoulaye Daouda Diallo et de son homologue de l’Environnement Abdou Karim Sall.



« Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable répond ainsi favorablement à l’appel lancé par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République relatif à une contribution nationale au Fonds « Force Covid-19 », renseigne le communiqué. Le Ministère de s’engager enfin à poursuivre la sensibilisation pour un respect strict des mesures d’hygiène et de prévention recommandées par les autorités du ministère de la Santé et de l’Action sociale.