Fonds COVID-19 / MTTD : « Ce fonds a été mobilisé et distribué à plus de 86 % » (Omar Youm, Ministre)

Le comité de suivi force Covid-19 dirigé par le Général François Ndiaye, a rencontré le Ministre du Transport Terrestre et du désenclavement Omar Youm. Lors de cette rencontre, le bilan à mi-parcours de la distribution du fonds dégagé pour l'accompagnement des acteurs de ce secteur, a été à l'ordre du jour.



Selon Oumar Youm, le MTTD, « le secteur des transports terrestre avait bénéficié d'une enveloppe qui tourne autour de 8 Milliards 410 millions de F CFA du Fonds Force covid-19, qu’on a essayé de distribuer en tenant compte des diversités et des quelques difficultés. Le comité de suivi est venu pour voir comment ce fonds a été distribué. On a fait le point sur ce qui a été fait. Ce fonds a été mobilisé et distribué à plus de 86 % ».



Toutes les entreprises qui sont dans ce secteur sont impactées. Elles sont concernées par ce dispositif d’accompagnement mis en place par l’État du Sénégal. 200 Milliards de crédit ont été dégagés pour accompagner ces entreprises et 86% de ces acteurs ont déjà perçu, selon toujours le MTTD.



« On a du travail dans les régions qui n’est pas encore complet. Les membres dudit comité nous ont écouté et ont posé des questions. Des recommandations ont été faites. Je pense que le comité de suivi a reçu tous les éléments d'information avec un rapport assez complet qui devrait lui permettre d’approfondir les échanges et éventuellement revenir vers nous pour que d'ici Décembre on puisse donner tous les éléments pour renseigner de manière concrète le Chef de l'État », a-t-il ajouté lors de cette rencontre qui s'est tenue ce 17 août 2020 à Diamniadio.