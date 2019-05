Fondation Sonatel à Diourbel : Le village Sarème sous une nouvelle allure

Un nouveau poste de santé entièrement équipé avec un logement pour les infirmiers et sages femmes, l'école élémentaire de Sarème datant des années 80 et qui ne contenait que 2 salles de classes a été réhabilitée, ainsi que l'Institut islamique "Al Azar" situé dans la localité. Ces infrastructures sont réhabilitées et financées par la fondation Sonatel, dans le cadre du projet " Village". Un concept très apprécié par les populations rurales qui en est à sa quatrième réalisation après Thicatt wolof à Kaffrine, Sob 2 à Kaolack et Mbakhana à Matam.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi 23 Mai sous la présence du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, du DG et président du Conseil de la Fondation Sonatel et d'autres autorités de la région de Diourbel.