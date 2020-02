Fondation Sonatel / Rénovation de la Maternité de Sébikhotane : « La réhabilitation et l’équipement de cette maternité démontre votre engagement auprès des populations ». (Souleymane Ndoye, Pdt/CDR)

Venu assister à la cérémonie de réception de la maternité, le président du Conseil départemental de Rufisque, le député Souleymane Ndoye, a magnifié cette initiative de la Fondation Sonatel. « Ce bijou est arrivé à son heure. Conscient des difficultés auxquelles font face les collectivités locales dans la gestion de leurs prérogatives, nous ne pouvons que magnifier cette initiative. Cette maternité n’a jamais connu de rénovation depuis sa création en 1975. Aujourd’hui grâce à la fondation Sonatel, nos braves dames peuvent disposer d’un plateau médical de dernière génération plus relevé et d’une meilleure qualité de soins. Dans le contexte actuel du Sénégal où l’heure est à une plus grande accessibilité aux soins, je peux dire sans risque de me tromper que Rufisque n’est pas en reste dans la modernisation et la promotion des structures de santé. Alors, je ne peux que remercier la fondation Sonatel pour ce geste noble qui s’inscrit dans le cadre de leur RSE », a-t-il déclaré. La réhabilitation et l’équipement de cette maternité démontre l’engagement de ladite structure auprès des populations. Le Conseil départemental de Rufisque ayant complètement scindé l’enjeu que constitue la santé dans le PSE, ne ménagera aucun effort aussi bien dans la recherche de partenaires, que dans la recherche d’amélioration du cadre sanitaire au niveau du département, selon le député Souleymane Ndoye. « Le projet de l’hôpital médical qui sera implanté à Diamniadio et du bloc sanitaire à l’hopital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, viendront compléter le dispositif sanitaire du département, en permettant une meilleure offre en matière de santé », a-t-il annoncé…